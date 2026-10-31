Rapina da 310mila euro in Austria, arrestato a Rimini dopo 12 anni

Era ricercato dalle autorità austriache per una rapina a mano armata da 310mila euro, commessa dodici anni fa ai danni di una banca di Salisburgo. Un uomo di 50 anni, originario della provincia di Foggia, è stato rintracciato e arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Rimini, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dall'Austria.

I fatti risalgono al 22 maggio 2014, quando il 50enne avrebbe partecipato, insieme ad alcuni complici, all'assalto a un istituto bancario. Secondo la ricostruzione degli investigatori, durante la rapina i dipendenti sarebbero stati minacciati con una pistola e costretti a stendersi a terra, mentre i responsabili si impossessavano di circa 310mila euro.

L'arresto è arrivato al termine di un'attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Rimini, in stretta collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e con il supporto dei colleghi di Foggia. Proprio attraverso i canali della cooperazione internazionale era arrivata la segnalazione della possibile presenza del ricercato nel territorio riminese. Gli agenti hanno quindi avviato una serie di accertamenti, incrociando le informazioni disponibili nelle banche dati delle forze dell'ordine e svolgendo verifiche sul territorio.

Le indagini hanno permesso di individuare un indirizzo presso il quale l'uomo avrebbe potuto trovare ospitalità. Nella mattinata di venerdì 30 ottobre, gli uomini della Squadra Mobile lo hanno rintracciato e arrestato. Al termine delle procedure di identificazione, il 50enne è stato trasferito nel carcere di Ferrara, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria competente per le successive procedure di consegna all'Austria.









