Rapina da oltre 220mila euro alla Bper di Riccione, fermate cinque persone

Le immagini dei Carabinieri

Cinque persone sono state fermate dai carabinieri per una rapina in banca avvenuta l'11 agosto scorso a Riccione: gli indagati sono ritenuti responsabili del colpo da oltre 220mila euro messo a segno nella filiale riccionese di Bper.

L'operazione, scattata questa mattina, vede impegnati i carabinieri di Riccione tra Rimini e Palermo supportati dal Comando Provinciale di Palermo e dal 13/o Nucleo Elicotteri di Forlì. I fermi di indiziati di delitto sono stati emessi, nei confronti dei cinque, dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini.

I cinque fermati sono un 53enne e un 20enne di Palermo, un 57enne nato a Milano ma che vive a Riccione, un cittadino di origine marocchina di 25 anni residente Lodi ma domiciliato in provincia di Rimini e un riminese di 26 anni domiciliato a Riccione. I cinque si conoscevano da qualche tempo e l'ipotesi degli investigatori dell'Arma è che i due uomini domiciliati in zona fossero stati i basisti per gli altri arrivati da fuori. Sono tutti ritenuti responsabili in concorso tra loro del reato di rapina aggravata.

Il provvedimento scaturisce da una complessa indagine condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Riccione. I malviventi, con indosso tute da lavoro da imbianchini, erano riusciti a introdursi all'interno dell'istituto di credito tagliando la grata antintrusione di una finestra. Una volta all'interno avevano immobilizzato tre dipendenti utilizzando fascette da elettricista e si erano impossessati di un ingente bottino di oltre 220.000 euro in contanti.

La fuga era stata agevolata dall'intervento di altri due complici con funzioni di palo all'esterno della struttura Le indagini dell'Arma, sviluppate attraverso un meticoloso incrocio di attività tecniche, l'analisi dei sistemi di videosorveglianza, l'esame dei tabulati telefonici e i fondamentali accertamenti scientifici eseguiti dal Ris di Parma, hanno permesso di ricostruire con precisione i ruoli di ciascun indagato.

I costanti servizi di osservazione e pedinamento si sono rivelati determinanti non solo per fare luce sul colpo di agosto, ma soprattutto per tutelare la sicurezza della cittadinanza e prevenire ulteriori reati. Il gruppo criminale stava per colpire ancora in un altro istituto bancario della provincia. Le indagini e i servizi di osservazione effettuati dai Carabinieri hanno infatti consentito di documentare un recentissimo sopralluogo effettuato da due dei componenti della banda, i quali stavano studiando gli accessi e le caratteristiche strutturali dell'edificio in vista dell'imminente rapina. L'intervento dei Carabinieri ha così scongiurato una nuova rapina.









