OPERAZIONE Rapina da oltre 220mila euro alla Bper di Riccione, fermate cinque persone Operazione dei carabinieri tra Rimini e Palermo per il colpo messo a segno l'11 agosto scorso. I provvedimenti di fermo sono stati emessi dalla Procura di Rimini

Rapina da oltre 220mila euro alla Bper di Riccione, fermate cinque persone.

Cinque persone sono state fermate dai carabinieri per una rapina in banca avvenuta l'11 agosto scorso a Riccione: gli indagati sono ritenuti responsabili del colpo da oltre 220mila euro messo a segno nella filiale riccionese di Bper.

L'operazione, scattata questa mattina, vede impegnati i carabinieri di Riccione tra Rimini e Palermo supportati dal Comando Provinciale di Palermo e dal 13/o Nucleo Elicotteri di Forlì. I fermi di indiziati di delitto sono stati emessi, nei confronti dei cinque, dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini.

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