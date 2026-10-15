Rapina da oltre 220mila euro alla Bper di Riccione, fermate cinque persone
Operazione dei carabinieri tra Rimini e Palermo per il colpo messo a segno l'11 agosto scorso. I provvedimenti di fermo sono stati emessi dalla Procura di Rimini
Cinque persone sono state fermate dai carabinieri per una rapina in banca avvenuta l'11 agosto scorso a Riccione: gli indagati sono ritenuti responsabili del colpo da oltre 220mila euro messo a segno nella filiale riccionese di Bper.
L'operazione, scattata questa mattina, vede impegnati i carabinieri di Riccione tra Rimini e Palermo supportati dal Comando Provinciale di Palermo e dal 13/o Nucleo Elicotteri di Forlì. I fermi di indiziati di delitto sono stati emessi, nei confronti dei cinque, dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini.
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