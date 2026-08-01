Rapina e aggressione a Marebello, identificati due ventenni

Sono stati identificati due ventenni ritenuti responsabili di una rapina e della violenta aggressione a un coetaneo avvenute nella notte del 13 giugno a Marebello. Il 31 luglio la Polizia di Stato di Rimini ha eseguito nei loro confronti le misure cautelari disposte dal GIP del Tribunale.

La vicenda era iniziata con un alterco tra gruppi di giovani lungo una strada. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due avrebbero minacciato, schiaffeggiato e spinto la vittima, prima di strapparle dalle mani il casco da motociclista.

Dopo essersene impossessati, avrebbero usato un altro casco per colpire il giovane alla testa e al volto. Il ragazzo aveva perso conoscenza ed era stato ricoverato in terapia intensiva con traumi, fratture multiple e una prognosi superiore ai quaranta giorni.

La Squadra Mobile di Rimini ha ricostruito l’accaduto attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, l’analisi dei social network e le dichiarazioni della vittima e dei testimoni. I riconoscimenti fotografici hanno infine permesso di risalire ai due presunti responsabili.

Per entrambi sono scattati l’obbligo di dimora nel Comune di Rimini, con permanenza in casa dalle 20.00 alle 07.00, e il divieto di avvicinarsi alla vittima e a tre giovani presenti all’aggressione. Dovranno mantenere una distanza di almeno 1.000 metri e saranno controllati con il braccialetto elettronico.

Durante le perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica, nell’abitazione di uno degli indagati sono state inoltre sequestrate pistole scacciacani, armi giocattolo prive del tappo rosso e mazze con simboli estremisti.











