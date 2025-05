Rapina in ferramenta a Rimini, arrestato dai carabinieri

Rapina in ferramenta e furto in abitazione: sono i reati contestati ad un 30enne di origine marocchina arrestato dai carabinieri della Compagnia di Rimini. L'allarme è scattato lunedì pomeriggio quando i militari dell'Arma sono intervenuti in una ferramenta a Miramare. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti il 30enne aveva rubato della merce e per fuggire aveva colpito con un bastone di ferro il titolare.

I militari della Sezione Radiomobile hanno rintracciato l'uomo in uno stabilimento balneare, aveva con sé uno zaino contente oggetti rubati in un appartamento nella stessa mattinata. Riconosciuto sia dal negoziante che dal proprietario dell'appartamento dove aveva rubato dopo la rapina in ferramenta, e grazie alle immagini di video sorveglianza raccolte sui luoghi dei fatti, i militari hanno dichiarato in arresto il 30enne. La refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari. Il 30enne è stato arrestato in flagranza, ed è in carcere, con l'accusa di rapina aggravata e furto in abitazione.