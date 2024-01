Rapina in parafarmacia a Rimini, arrestati due fidanzati

Sono stati arrestati in esecuzione di una misura cautelare con l'accusa di aver fatto una rapina in una parafarmacia a Rimini il 2 novembre. La coppia, un uomo di 33 anni e una donna di 47, conviventi e residenti a Rimini, sono stati arrestati ieri dal personale della questura. Il 33enne si trova ora in carcere, la donna ai domiciliari e sono difesi dagli avvocati Domenico Barletta e Angelica Iannone.

Il 2 novembre, il 33enne sarebbe entrato travisato ed armato di coltello all'interno dell'esercizio pubblico, intimando sotto minaccia dell'arma la consegna del denaro contenuto nel registratore di cassa. Il titolare gli aveva quindi consegnato 450 euro circa in banconote di vario taglio, dopodiché il rapinatore si era dileguato. Il farmacista, però, avendo notato il rapinatore salire a bordo di un'auto, alla guida della quale c'era una donna, aveva segnalato la circostanza alla polizia. Circa mezz'ora dopo infatti, le volanti della Questura avevano intercettato un veicolo analogo alle descrizioni con a bordo i due complici.

La perquisizione ha consentito di rinvenire nelle tasche della donna una somma corrispondente a quanto sottratto alla parafarmacia, mentre l'uomo era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, nascosto sotto il sedile dell'auto. L'analisi delle videoregistrazioni tratte da vari impianti hanno permesso di ricostruire il tragitto degli indagati in orario compatibile con la commissione della rapina.

