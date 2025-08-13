RAPINA IMPROPRIA Rapina in piazza Kennedy, arrestato 17enne Il minore, senza documenti, è stato condotto al Centro Prima Accoglienza di Ancona

Rapina in piazza Kennedy, arrestato 17enne.

Un 17enne è stato arrestato ieri sera a Marina Centro di Rimini, dagli agenti della Polizia Locale. L'operazione è avvenuta nell'ambito del servizio di presidio al Parco del Mare, a seguito di una segnalazione di rapina aggravata. Il giovane è accusato di aver sottratto una collana e un monopattino a noleggio a un coetaneo, minacciandolo con spray al peperoncino insieme ad un complice.

La vittima ha allertato una pattuglia nei pressi di Piazza Kennedy, fornendo una descrizione precisa degli aggressori. Grazie alle immediate ricerche, coordinate anche con il Nucleo moto montato, gli agenti hanno individuato e fermato il sospettato. Nonostante avesse cambiato abbigliamento, è stato riconosciuto dalla vittima e trovato in possesso degli indumenti descritti e dello spray.

Dopo la denuncia formalizzata dalla vittima alla presenza della madre, è intervenuta la squadra giudiziaria per procedere all'arresto. Il giovane, privo di documenti identificativi, è stato arrestato su disposizione del Pubblico Ministero del Tribunale per i Minorenni di Bologna con l'accusa di rapina impropria aggravata ed è stato condotto al Centro Prima Accoglienza di Ancona, su disposizione del Pubblico Ministero del Tribunale per i Minorenni di Bologna, in attesa della convalida dell'arresto.

