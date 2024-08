Rapina prostituta, scappa e si schianta, arrestato dai Carabinieri

Dopo avere rapinato verso le 2.30, armato di coltello, una prostituta sulla piazzola di un distributore di Cervia, sul litorale ravennate, è scappato a tutto gas sulla Statale 16 Adriatica tallonato dall'Arma. Ma qualche chilometro più a nord si è schiantato in corrispondenza di una rotonda nei pressi dell'abito di Fosso Ghiaia, frazione di Ravenna, abbattendo la segnaletica verticale.

A quel punto è stato arrestato dai carabinieri. Protagonista dell'inseguimento ad alta velocità verificatosi questa notte, è un ultracinquantenne italiano poi portato in ospedale per alcune ferite non gravi. Deve rispondere di rapina e resistenza.