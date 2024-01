CRONACA Rapina un hotel e una gelateria a Rimini con una pistola giocattolo, condannato 'Rider'

È stato condannato a 3 anni e 10 mesi per duplice rapina, il 34enne di origine brasiliana che nell'aprile del 2022 con una pistola giocattolo assaltò un hotel e una gelateria a Rimini. Ieri davanti alla Gup di Rimini, Raffaella Ceccarelli, il 34enne ha confessato di aver fatto irruzione in una gelateria indossando un casco integrale da motociclista, mascherina e guanti in lattice e, puntando una pistola alla tempia di una dipendente, si era fatto consegnare l'incasso della giornata.

Un paio di settimane più tardi, il 34enne, era stato arrestato dai poliziotti della questura di Rimini per una rapina simile in un hotel della stazione, dove era entrato vestito da 'Rider' per fare una consegna. Proprio questo particolare aveva incastrato il 34enne. Il giorno dopo la rapina alla polizia era giunta una segnalazione da parte del titolare di una pizzeria che riferiva di non avere notizie dalla sera precedente di un suo dipendente addetto alle consegne.

