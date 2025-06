Rapinano coetanee con un coltello alla Notte Rosa: arrestate due ragazze in Riviera

Due ragazze di 18 e 14 anni, entrambe residenti in Romagna, sono state arrestate nella notte tra il 20 e il 21 giugno dai Carabinieri di Riccione, con l'accusa di rapina aggravata ai danni di alcune coetanee giunte in Riviera per la Notte Rosa.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, le due avrebbero agito in concorso in due episodi distinti ma ravvicinati, armate di coltello a serramanico. Avvicinate le vittime, le avrebbero minacciate costringendole a consegnare cellulari, denaro, effetti personali, abiti e bigiotteria. Le giovani turiste sarebbero state trattenute in luoghi appartati sotto minaccia continua, in stato di forte soggezione.

Grazie all’intervento delle pattuglie, le presunte responsabili sono state individuate nei pressi del lungomare di Riccione. La maggiorenne ha tentato la fuga, opponendo resistenza con spinte e calci ai militari.

Durante il controllo, i Carabinieri hanno recuperato le borse delle vittime, nascoste sotto un’auto, e tre smartphone rubati trovati nella borsa delle ragazze. L’intera refurtiva è stata restituita alle legittime proprietarie.

La 18enne è stata condotta presso la Casa Circondariale di Forlì, mentre la 14enne è stata affidata a un Centro di Prima Accoglienza per minori, come disposto dalle Autorità Giudiziarie.