Rapinano un turista sul lungomare di Rimini con un coltello: fermato un 22enne, è caccia ai complici

Stava rientrando in hotel dopo la mattina al mare quando, un turista di 45 anni di Milano, è stato accerchiato da un gruppo di quattro giovani che l'hanno rapinato della catenina d'oro al collo. L'autore della rapina, un 22enne di origine egiziana, è stato arrestato poco dopo dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Rimini.

Il giovane è in carcere con l'accusa di rapina aggravata in concorso.

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, a seguito di una segnalazione giunta al 112. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un giovane ha avvicinato il 45enne che stava rientrando in hotel: l'uomo è stato accerchiato dal gruppo e il 22enne gli ha strappato con forza una collana d'oro dal collo.

Poi per assicurarsi la fuga, gli ha puntato un coltello al volto agitandolo in aria e tentando di colpirlo. Le pattuglie sono arrivate nel giro di pochi minuti ma i giovani si erano già dileguati.

Soccorso il turista, sono partite le ricerche. Attraverso la raccolta delle testimonianze e dall'analisi delle immagini di sistemi di videosorveglianza nelle adiacenze, gli investigatori sono riusciti a ottenere una descrizione del giovane egiziano, diramata a tutte le pattuglie. Il 22enne, è stato quindi individuato poco dopo e bloccato nei pressi della spiaggia 107.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso del coltello utilizzato per la minaccia, della collanina d'oro appena rubata e di un 30 grammi di hascisc. I complici sono ancora ricercati.







