CARABINIERI Rapinarono anziano a Riccione, misure cautelari per tre disoccupati

I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Riccione, hanno dato esecuzione questa mattina a tre provvedimenti, due custodie cautelari in carcere e un obbligo di dimora, nei confronti di tre rapinatori che un anno fa, il 23 maggio del 2021, strapparono dal polso di un ottantenne in vacanza a Riccione un orologio Bulova dal valore di circa 8mila euro. Le misure sono state eseguite a Napoli e Rimini, a carico di tre uomini di 37, 33 e 35 anni, che risultano disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza. I carabinieri di Riccione dopo un anno di indagini e la visione di svariati filmati delle numerose telecamere cittadine, hanno ricostruito tutte le fasi della rapina, arrivando ad individuare non solo i due presunti autori materiali del colpo e lo scooter usato, ma anche un terzo soggetto alla guida di un'autovettura a noleggio.

Il turista era stato 'agganciato' alla stazione di Riccione, mentre aspettava in auto la moglie. Nelle telecamere di sorveglianza si vede un giovane avvicinarsi con una scusa per valutare l'orologio al polso dell'anziano. La rapina vera e propria però era stata consumata poco dopo ad un incrocio stradale. Il turista alla guida dell'auto, con il braccio appoggiato al finestrino aperto, era stato avvicinato da un giovane in scooter che gli aveva sganciato il Bulova. I carabinieri durante le varie fasi d'indagine hanno prima individuato il basista, ovvero colui il quale, residente a Rimini, ha fornito sostegno logistico e appoggio ai due rapinatori arrivati appositamente da Napoli.

