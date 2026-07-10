“Rapinata e violentata alla Notte Rosa”. La denuncia di una 23enne

Avrebbe minacciato una 23enne con un coltello, costringendola a consegnargli il telefono e a seguirlo sulla spiaggia, dove, secondo la denuncia della giovane, si sarebbe consumata una violenza sessuale. È quanto stanno ricostruendo i carabinieri in relazione a un episodio avvenuto a Viserba nella notte tra il 20 e il 21 giugno, durante la Notte Rosa.

Secondo quanto ricostruito finora, la ragazza, residente nel riminese e di origine nordafricana, avrebbe incontrato un uomo che conosceva soltanto di vista e con il quale aveva già avuto occasionali contatti in passato. I due si sarebbero appartati per parlare, ma la situazione sarebbe rapidamente degenerata.

Al termine dell'aggressione, il presunto autore si sarebbe allontanato portando con sé anche lo smartphone della vittima. La 23enne si è rivolta ai carabinieri il giorno successivo, trovando la forza di denunciare quanto accaduto. Gli accertamenti sanitari eseguiti al Pronto soccorso avrebbero riscontrato lesioni ritenute compatibili con il racconto fornito dalla giovane. Le indagini sono tuttora in corso. I militari dell'Arma stanno acquisendo e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di identificare il presunto aggressore e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.









