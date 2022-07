RIMINI Rapinato figlio di diplomatico dopo serata in discoteca: ha accettato un passaggio ed è poi stato minacciato con un coltello

Rapinato figlio di diplomatico dopo serata in discoteca: ha accettato un passaggio ed è poi stato minacciato con un coltello.

Tre giovani turisti sono stati rapinati nella notte tra giovedì e venerdì a Misano Adriatico. I tre 20enni, tra cui il figlio di un diplomatico italiano all'estero, erano andati a ballare in discoteca. All'uscita per tornare in hotel a Riccione hanno chiesto un passaggio a quattro coetanei fermi in un'auto sul ciglio della strada. Pur di salire, uno dei ragazzi ha accettato di prendere posto nel portabagagli. Lungo il tragitto però sotto la minaccia di un coltello i tre 20enni sono stati rapinati di smartphone, Apple Watch e portafogli. Sul fatto indagano i carabinieri di Riccione dopo aver raccolto le testimonianze, a tratti contraddittorie, dei tre rapinati.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: