Rapine durante Notte Rosa, minorenni denunciati a Riccione

Rapina, porto abusivo di oggetti atti a offendere e lesioni personali sono le ipotesi di reato per le quali quattro minorenni sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri di Riccione. È uno dei risultato ottenuti dall'Arma dei carabinieri durante l'attività straordinaria per la Notte Rosa. "L'attività nel suo complesso non ha registrato criticità significative - spiegano dal comando provinciale dei carabinieri - solo nella notte tra sabato e domenica nel centro di Riccione si è generato il concentramento straordinario di diverse centinaia di giovani per gestire il quale, oltre al dispositivo dei Carabinieri già presente in città, sono successivamente giunti contingenti di rinforzo della Polizia di Stato già dispiegati su Rimini, agli ordini dei rispettivi funzionari, che hanno consentito il deflusso senza incidenti. I quattro minorenni denunciati per rapina sono due originari del Bolognese e due di Reggio Emilia, bloccati in piazzale Roma mentre si azzuffavano. I due bolognesi sono stati trovati in possesso di due coltelli a serramanico con i quali avrebbero ferito uno dei giovani di Reggio Emilia ai quali avevano appena rapinato il cellulare.