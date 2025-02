CRONACA Rapine e aggressioni a Rimini: arrestati due minori, denunciati altri quattro La banda armata di coltelli e passamontagna seminava il terrore nei pressi del Metromare

Due minorenni di nazionalità straniera sono stati arrestati in flagranza di reato e altri quattro giovani denunciati per rapina aggravata continuata in concorso. I fatti sono avvenuti domenica sera nei pressi della stazione "Kennedy" della linea Metromare, dove una serie di aggressioni ha allertato la Polizia.

Il primo episodio si è verificato nel sottopasso pedonale del Parco "Maria Callas", quando un uomo è stato avvicinato da un gruppo di sei ragazzi. Uno di loro, con la scusa di chiedere una sigaretta, lo ha minacciato con un coltello per farsi consegnare soldi e cellulare, ma la vittima è riuscita a fuggire. Poco dopo, un altro giovane è stato aggredito e derubato nello stesso parco. Infine, una terza vittima è stata addirittura ferita con un'arma da taglio.

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, hanno intercettato il gruppo nei pressi del trasporto pubblico. I ragazzi, sottoposti a perquisizione, avevano con sé la refurtiva, due coltelli e due passamontagna.

Riconosciuti dalle vittime, quattro di loro sono stati denunciati e due arrestati per rapina aggravata e porto abusivo di armi. Le indagini proseguono per chiarire eventuali altri episodi legati alla banda.

