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Rapine in farmacia a Rimini, arrestato 49enne: in un colpo avrebbe lasciato il figlio minorenne in auto

Bloccato dalla Squadra Mobile prima di un nuovo assalto nella zona Marecchiese. È sospettato anche delle rapine del 24 e 26 agosto.

29 ago 2026
Foto: questure.poliziadistato.it
Foto: questure.poliziadistato.it

È stato arrestato dalla Polizia di Stato un 49enne ritenuto responsabile di una serie di rapine ai danni di farmacie della zona Marecchiese, a Rimini. L’uomo, originario di Foggia e residente nel Forlivese, era da alcuni giorni sotto osservazione da parte degli investigatori della Squadra Mobile.

Nel pomeriggio del 28 agosto gli agenti lo hanno bloccato mentre, secondo la ricostruzione degli inquirenti, si preparava a mettere a segno un nuovo colpo. Alla vista dei poliziotti avrebbe tentato di allontanarsi in auto, opponendo poi resistenza durante il controllo. È stato quindi arrestato in flagranza per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella vettura sono stati trovati una pistola giocattolo nera, priva del tappo rosso, e alcuni indumenti ritenuti compatibili con quelli utilizzati nelle rapine del 24 e 26 agosto. Le indagini, coordinate dalla Procura di Rimini, si sono basate sulle immagini di videosorveglianza, sui dati del Targa System e sulle testimonianze raccolte.

In uno dei precedenti episodi, secondo gli accertamenti, l’uomo avrebbe lasciato il figlio minorenne in auto mentre entrava in farmacia. Il 49enne è stato trasferito nel carcere di Rimini, a disposizione dell’autorità giudiziaria.




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