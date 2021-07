CRONACA Rapine sul lungomare di Riccione, cinque giovani arrestati

Un gruppo di giovani rapinatori modenesi sono stati arrestati ieri sera dai Carabinieri della Sezione Operativa del Nor di Riccione che hanno messo fine ad una serie di scorribande ai danni di turisti nella Perla Verde. Ieri sera intorno alle 23, la Centrale Operativa è stata allertata dalla chiamata di un gruppo di giovanissimi turisti bolognesi, i quali hanno raccontato di essere stati avvicinati da una banda di ragazzi, mentre erano intenti a passeggiare in bici sulla ciclabile del Lungomare della Repubblica. Un vero blocco umano che li ha costretti a fermarsi: tra spintoni e minacce, il gruppo di aggressori ha costretto i turisti a consegnare un cellulare ed un portafogli contenente 40 euro, per fuggire in spiaggia. Immediato l'intervento dei carabinieri che non lontano in viale Ceccarini hanno identificato 5 giovani. Due maggiorenni e tre minorenni, 4 di origine albanese ed uno di origine serba residenti nel Modenese. Negli zaini perquisiti dai carabinieri avevano tutto l'occorrente per mettere a segno altri colpi: tronchesi, mazzette e altri attrezzi da scasso. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. I carabinieri hanno quindi arrestato 5 giovani, e i tre minorenni sono stati accompagnati presso apposite comunità.

