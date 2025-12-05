POLITICA ITALIA Rapporto Censis: il mercato del lavoro è sempre più senile I giovani non trovano lavoro e diminuiscono di 109mila unità negli ultimi due anni. Le famiglie in 15 anni hanno perso l'8,5% della loro ricchezza

Il quadro fornito dal Censis non è roseo: in quasi 15 anni la ricchezza delle famiglie italiane è diminuita in termini reali dell'8,5%; il 48% della ricchezza è in mano a 1,3 milioni di famiglie. Il mercato del lavoro è sempre più senile: è vero che l'occupazione ha cifre record, come sottolinea sempre il governo Meloni, ma nel biennio 2023-2024, quindi con l'attuale esecutivo, l'84,5% dei nuovi occupati è over 50, che aumentano di 410mila unità, mentre quelli con meno di 35 anni diminuiscono di 109mila. Tra i giovani sono anzi in netto aumento gli inattivi: 176mila in più. Ed oltre 4 pensionati su 10 aiutano regolarmente figli e nipoti economicamente. Ma dopo il voto regionale, la maggioranza sta già guardando avanti, alla nuova legge elettorale per il 2027. Un documento riservato, svelato da “La Repubblica” e “Corriere della Sera”, elabora tre sistemi di voto: l'attuale legge, il Tatarellum con un listino bloccato, e il proporzionale con un maxi premio di maggioranza. Ed è proprio questa l'ipotesi che piace di più al centrodestra: previsto un premio del 15% a chi arriva primo col 40% dei voti. La coalizione vincente incasserebbe il 55% dei seggi ottenendo il 40% dei voti. Altri dettagli chiave, la soglia di sbarramento al 3% sia per i partiti coalizzati che per quelli non coalizzati, e l'indicazione anche del candidato presidente del consiglio.

Nel video l'intervista a Francesco Boccia, capogruppo senatori Partito Democratico

