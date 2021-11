EMILIA-ROMAGNA Rapporto dell'Osservatorio sulla Violenza di Genere: Donne più sole nel Covid Dati presentati dall'Assessora alle Pari Opportunità, Barbara Lori e dalla Presidente dell'Assemblea legislativa Emma Petitti

Focus sulla violenza sulle donne, e su come è cambiata durante la pandemia, in un approccio strutturale: dall'analisi alle misure per contrastarlo. Donne più sole, con l'aumento del 43% delle chiamate al numero verde 1522; calati in parallelo del 18,5% gli accessi diretti ai Centri Antiviolenza (sono 22 in Regione) e del 30% ai Pronto Soccorso. Con Cristina Magnani del Coordinamento dei centri e Giovanna Casciola di Associazione MondoDonna le testimonianze e la lettura della condizione della donna: “Silenzio assordante durante il Covid, quando le donne che hanno perso in termini di sicurezza, confinate in casa con i propri aggressori; e in termini economici, nel dover conciliare cura dei figli e lavoro. “La Regione conferma e rafforza il proprio impegno per sostenere le donne non solo nel momento della paura, ma anche in quello della ripresa” ha detto l'Assessora Lori, evidenziando le politiche di prevenzione e contrasto, con oltre 10 milioni di euro stanziati negli ultimi 4 anni e presentata la campagna di comunicazione istituzionale per sensibilizzare e far conoscere le opportunità di sostegno presenti sul territorio.

Nel video, l'intervento del Presidente dell'Assemblea Regionale Emilia-Romagna, Emma Petitti sull'importanza della sensibilizzazione

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: