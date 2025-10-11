Ravenna, 14enne accoltella i genitori nel sonno: arrestato dalla Polizia di Stato

Tragedia sfiorata nella notte tra mercoledì e giovedì a Ravenna, dove un ragazzo di 14 anni ha tentato di uccidere i propri genitori mentre dormivano. È stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentato omicidio dopo l’intervento degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, allertati da una richiesta di aiuto giunta poco dopo le 3 del mattino.

Giunti nell’abitazione, in una zona periferica della città, i poliziotti hanno trovato i sanitari del 118 intenti a soccorrere una coppia ferita da arma da taglio. Le verifiche hanno rapidamente portato a scoprire che l’autore dell’aggressione era il figlio quattordicenne, che aveva colpito i genitori nel sonno. Il giovane, ancora in casa e in evidente stato di confusione, è stato accompagnato in Questura dopo che gli agenti hanno messo in sicurezza l’ambiente domestico.

Nel corso delle indagini sono stati sequestrati due coltelli e un telefono cellulare: al suo interno sarebbero emersi contenuti e ricerche online che fanno ipotizzare una premeditazione dell’attacco. I genitori, pur gravemente feriti, non sono in pericolo di vita. L’Autorità Giudiziaria Minorile ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare presso l’istituto penale minorile di riferimento.

La Polizia di Stato ha ribadito l’importanza di non ignorare i segnali di disagio giovanile, invitando famiglie e istituzioni a rafforzare ascolto e prevenzione per evitare simili tragedie.







