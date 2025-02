Ravenna: 25enne armato di coltello, semina il panico nella zona della stazione

Momenti di tensione mercoledì sera alla stazione ferroviaria di Ravenna, dove i passanti, dopo aver notato la presenza di un uomo armato di un coltello da cucina che si aggirava in zona, con fare minaccioso, hanno chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine. L’uomo ha cercato di entrare, armato, nel Mc Donald’s della stazione generando il panico tra i clienti e il personale del Fast Food, al punto che alcuni si sono barricati all’interno del locale nel tentativo di proteggersi.

Obiettivo delle violenze è risultato essere un altro uomo, al momento ancora ignoto, che ha cercato di scappare dal locale, ma è stato poi raggiunto e colpito dall’aggressore. Scena avvenuta sotto gli occhi dei passati in attesa alla fermata dell’autobus. L'intervento di alcuni agenti della Polizia Locale ha evitato conseguenze peggiori.

Nel momento in cui è stato raggiunto, l’uomo, un 25enne, nordafricano, ha opposto resistenza, aggredendoli, uno di loro ha riportato ferite guaribili in dieci giorni. Gli agenti hanno quindi proceduto all’arresto. Si trova ora nella casa circondariale di Ravenna. Sono in corso indagini sulla vicenda; il coltello, con una lama di 24 cm, era stato rubato poco prima da un pubblico esercizio della zona.