POLIZIA LOCALE Ravenna: 25enne armato di coltello, semina il panico nella zona della stazione L'uomo ha opposto resistenza alla Polizia Locale, aggredendola, uno degli agenti ha riportato ferite guaribili in dieci giorni.

Ravenna: 25enne armato di coltello, semina il panico nella zona della stazione.

Armato di coltello da cucina ha spaventato i passanti e ferito un altro uomo giovedì sera in stazione a Ravenna. Un 25enne marocchino alla fine è stato bloccato dalla polizia locale. Il giovane aveva anche tentato di entrare nel McDonald's dello scalo, per raggiungere la persona che voleva aggredire e clienti e dipendenti, preoccupati, si sono barricati all'interno.

Quando è stato raggiunto dagli agenti ha opposto resistenza, aggredendo gli operatori e procurando a uno di loro lesioni, giudicate guaribili in dieci giorni. Sono in corso indagini per capire le ragioni del suo comportamento. Il coltello, con una lama di quasi 25 centimetri, era stato rubato poco prima da un pubblico esercizio della zona.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: