Ravenna: abusata a 90 anni, condannato 20enne

Ravenna: abusata a 90 anni, condannato 20enne.

Spinta nell'ascensore dal vicino di casa e molestata. Per quanto accaduto a metà agosto 2022 a Ravenna a una signora all'epoca quasi 90enne, ieri mattina al termine del rito abbreviato un ragazzo che aveva poco più di 20 anni, è stato condannato a 2 anni 2 mesi e 20 giorni di reclusione per violenza sessuale. Alla donna, parte civile con l'avvocata Cristina Magnani, è stata riconosciuta una provvisionale di 10 mila euro. La psichiatra incaricata dal giudice, aveva stabilito che il ragazzo fosse capace di intendere e volere.

La difesa - avvocato Guido Mafficcini - ha sostenuto che la versione della 90enne non fosse attendibile. Il caso - come ricordato dai due quotidiani locali - era emerso quando la 90enne qualche tempo dopo si era recata dai carabinieri per denunciare lo smarrimento del suo bancomat. In quella occasione si era messa a piangere: e, sollecitata dai militari, aveva raccontato anche dell'episodio dell'ascensore.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: