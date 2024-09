CARABINIERI Ravenna: anziano uccide la moglie malata da anni e si costituisce

Una tragedia familiare è avvenuta a Ravenna: un anziano ha ucciso, affogandola, la moglie e poi ha chiamato il 112. L'uomo, Enzo Giardi, dipendente di banca in pensione, ha 78 anni, mentre la moglie, Piera Ebe Bertini, casalinga, aveva un anno in meno del marito ed era malata da tempo. Lui l'accudiva e aveva paura - questo sarebbe il movente - che qualora non ci fosse più stato lei non sarebbe più stata seguita in maniera adeguata. Intorno alle 13 ha chiamato lui stesso i soccorsi, raccontando quello che aveva fatto.

Probabilmente ha affogato la moglie nella vasca da bagno, nella casa in via Lolli. E' ancora in corso l'esame del medico legale. Giardi è in stato di arresto per omicidio volontario, su disposizione del pm Marilù Gattelli.

