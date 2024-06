CRONACA Ravenna: auto finisce fuori strada, muore una 37enne Aveva da poco terminato il turno di notte in una casa di risposo dove lavorava come operatore socio-sanitario. Secondo i primi rilievi, si tratterebbe di un’uscita di strada autonoma

Una 37enne, Karima Tift, è morta nella prima mattina di ieri a Mandriole, frazione alle porte di Ravenna, dopo essere finita con la sua vettura – una Fiat 500 – fuori strada, concludendo la sua corsa in un campo di grano.

A lanciare l'allarme verso le 7, sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco ma per la donna ormai non c'era più nulla da fare. Dopo 30 minuti di tentativi di rianimazione, tuttavia, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Secondo le prime ricostruzioni la vittima stava percorrendo la strada in direzione Casalborsetti quando, per cause ancora da stabilire, avrebbe perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. Un’uscita di strada autonoma, stando ai primi rilievi della Polizia locale, che non ha evidenziato sulla carreggiata né tracce di possibili urti con altri veicoli, né segni di frenata, tanto da lasciare ipotizzare un colpo di sonno oppure una perdita di controllo per qualche altra ragione.

La donna, originaria del Marocco, aveva da poco terminato il turno di notte in una casa di riposo in cui lavorava come operatore socio-sanitario.

