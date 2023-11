AUTOSTRADA Ravenna: autocisterna con acido solforico si ribalta in A14 Chiuso fino alle 10 di martedì il tratto dell'autostrada compreso tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini. Sul posto esperti del nucleo “Travasi”

Ravenna: autocisterna con acido solforico si ribalta in A14.

Grave incidente, nella prima serata di ieri, sull'autostrada A14 direzione Ravenna, all'altezza di Bagnacavallo. Erano da poco passate le 19 quando un’autocisterna da 28 metri cubi, che trasportava acido solforico, si è rovesciata sul fianco. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'auto, ribaltata a seguito della collisione. Il conducente del mezzo pesante si è ferito lievemente e, cosciente, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco e, vista la situazione delicata, hanno atteso l'intervento dei colleghi del nucleo “Travasi”, esperti nel trattamenti di sostanze con potere corrosivi, dalle Marche e dalla Lombardia. Sul luogo presenti anche le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. A scopo precauzionale è stata fatta evacuare una famiglia composta da tre persone, residente in via Albergone.

