SCRIVE IL SINDACO Ravenna, Barattoni a Salvini: "Stop a Undersec con il ministero israeliano" e chiarezza su possibili armi dal porto Lettera del sindaco al Mit: "Le scrivo con estrema preoccupazione". Chiesto l’accertamento su "armi destinate ad Haifa". Immediata la replica del Ministero che richiama al rispetto delle responsabilità istituzionali: "No a strumentalizzazioni politiche"

Ravenna, Barattoni a Salvini: "Stop a Undersec con il ministero israeliano" e chiarezza su possibili armi dal porto.

Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha scritto oggi al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, chiedendo chiarimenti sul progetto Undersec e verifiche sull’eventuale transito di armamenti dallo scalo cittadino. "Le scrivo con estrema preoccupazione relativamente a diverse notizie uscite sulla stampa in queste ultime ore", esordisce il primo cittadino, che "in qualità di sindaco di Ravenna con delega al Porto" afferma di "aver necessità di chiederle chiarimenti sulla prosecuzione della partecipazione di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, insieme al Ministero della Difesa Israeliano, al progetto Undersec - ottobre 2023 - settembre 2026 - riguardante l’implementazione di tecnologie per la sicurezza marina e sottomarina nei porti".

Barattoni prende posizione: "Credo infatti sia giunto il momento di terminare la collaborazione con un Ministero che, mentre lavora con le istituzioni europee, si macchia ogni giorno di crimini verso persone innocenti". E, sui carichi bellici, incalza: "Allo stesso tempo, le chiedo una verifica e l’accertamento delle responsabilità se, come sembra, a fine giugno dal porto di Ravenna sono transitate armi destinate ad Haifa e quindi dirette in Israele".

Richiamando la storia cittadina, "Medaglia d’oro al Valor Militare per la Resistenza", il sindaco puntualizza: "Non voglio che il nostro scalo, punto di riferimento dell’intera regione Emilia-Romagna, si renda complice del massacro che si sta compiendo a Gaza e non intendo in nessun modo alimentare il traffico di armi che contribuisce, ogni giorno, ad accrescere il numero di vittime". E aggiunge: "Ritengo - e il nostro consiglio comunale eletto dal voto dei cittadini ha approvato una mozione per il riconoscimento dello stato di Palestina - che il nostro Paese non debba partecipare né direttamente, né indirettamente, alla fornitura di armi e auspico sanzioni precise nei confronti del governo Israeliano".

Chiusura sui principi: "Credo nei valori della pace e del diritto internazionale". Barattoni ricorda l’articolo 11 della Costituzione e conclude chiedendo un riscontro "celere", offrendo "la massima disponibilità a collaborare".

"Al sindaco di Ravenna ricordiamo che è importante mantenere il rispetto delle responsabilità istituzionali senza sovrapposizioni o equivoci. La gestione e il controllo delle attività portuali sono di competenza dell'Autorità di sistema portuale e degli organi preposti. Il Ministero segue con attenzione le vicende e vigila nel rispetto delle normative nazionali ed europee, ma non intende prestarsi a strumentalizzazioni politiche su temi delicati come questi". Questa la replica del Ministero delle Infrastrutture.



