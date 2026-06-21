TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria" 07:22 Terremoto in Venezuela, morti e feriti: La Guaira l’area più colpita
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Ravenna, blitz in mare di Goletta Verde: "Basta trivellazioni, puntare su rinnovabili ed eolico offshore"

Srotolato lo striscione "No trivelle". Chiesto un cambio di rotta la Governo e lo sblocco di due progetti sulle rinnovabili in Emilia-Romagna

di Mauro Torresi
21 giu 2026
Ravenna, blitz in mare di Goletta Verde: "Basta trivellazioni, puntare su rinnovabili ed eolico offshore"

Nuovo blitz di Goletta Verde, questa volta a largo di Ravenna. L'imbarcazione, con a bordo gli attivisti di Legambiente, si è avvicinata agli impianti in mare di estrazione del gas metano ed è stato srotolato lo striscione "No trivelle". L'associazione chiede di fermare l'estrazione di fonti fossili, a favore di rinnovabili ed eolico offshore.

"L'Italia - afferma Legambiente - non può continuare a foraggiare le fonti fossili e a spingere nuovamente sulle trivellazioni". Chiesto al Governo Meloni un cambio di rotta. Gli attivisti esortano a sbloccare al più presto due progetti per l'eolico in mare in Emilia-Romagna. Tra gli interventi da attuare, sempre secondo Legambiente, c'è l'eliminazione dei sussidi per le trivellazioni. Di questo si parlerà domani alla Biblioteca Malatestiana di Cesena nel corso del Forum Energia organizzato dall'associazione.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia