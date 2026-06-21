Ravenna, blitz in mare di Goletta Verde: "Basta trivellazioni, puntare su rinnovabili ed eolico offshore"

Nuovo blitz di Goletta Verde, questa volta a largo di Ravenna. L'imbarcazione, con a bordo gli attivisti di Legambiente, si è avvicinata agli impianti in mare di estrazione del gas metano ed è stato srotolato lo striscione "No trivelle". L'associazione chiede di fermare l'estrazione di fonti fossili, a favore di rinnovabili ed eolico offshore.
"L'Italia - afferma Legambiente - non può continuare a foraggiare le fonti fossili e a spingere nuovamente sulle trivellazioni". Chiesto al Governo Meloni un cambio di rotta. Gli attivisti esortano a sbloccare al più presto due progetti per l'eolico in mare in Emilia-Romagna. Tra gli interventi da attuare, sempre secondo Legambiente, c'è l'eliminazione dei sussidi per le trivellazioni. Di questo si parlerà domani alla Biblioteca Malatestiana di Cesena nel corso del Forum Energia organizzato dall'associazione.