Ravenna Capitale italiana del Mare 2026

È Ravenna la Capitale italiana del Mare 2026. L’annuncio è arrivato questa mattina a Roma, nella Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio, durante la cerimonia ufficiale alla presenza del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.

La città romagnola si è aggiudicata il riconoscimento al termine del percorso di selezione tra diverse candidature, tra cui anche quella di Lampedusa. Il progetto presentato dal Comune prevede un piano complessivo di investimenti da 8 milioni di euro e 71 iniziative dedicate alla valorizzazione del rapporto tra la città e il mare.

Il dossier è stato illustrato dal sindaco Alessandro Barattoni insieme allo staff comunale. "Finalmente non ci sono più dubbi che Ravenna sia una città di mare e non solo d’acqua", ha commentato il primo cittadino, sottolineando come il risultato sia frutto di un lavoro condiviso con istituzioni, enti e realtà del territorio.

Alla candidatura hanno infatti collaborato numerosi soggetti, tra cui Regione Emilia-Romagna, Autorità portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, Università di Bologna e diversi enti culturali e scientifici. Nei prossimi giorni sarà presentato nel dettaglio il programma delle iniziative.







