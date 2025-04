Ravenna celebra Re Carlo III e la Regina Camilla

Ravenna in festa per la visita di Re Carlo III d'Inghilterra e della regina Camilla. Ad attenderli il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In Piazza del Popolo bagno di folla, dietro le transenne, per dare il benvenuto ai sovrani britannici.

Primo appuntamento, la visita alla tomba di Dante. Poi, celebrato il Sommo Poeta, Re Carlo III visiterà da solo la Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia, mentre la Regina Camilla varcherà la soglia di Palazzo Guìccioli, sede del Museo Byron.

Successivamente i reali inglesi si recheranno in Municipio per il consiglio comunale straordinario e per ricordare, insieme al presidente Mattarella, l'80° anniversario della Liberazione del Ravennate, in particolare dei comuni di Alfonsine e Fusignano, liberati, appunto dalle truppe britanniche e canadesi.

Ieri i reali inglesi a sorpresa da Papa Francesco. La visita, già in agenda ma annullata per le condizioni di salute del pontefice, è stata di carattere privato.