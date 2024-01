TRAGEDIA FAMILIARE Ravenna: donna si getta dal 9° piano con figlia di 6 anni. Muore la bimba, lei arrestata Il cordoglio del sindaco de Pascale "Ai familiari della bimba e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze mie e di tutta la nostra comunità".

E' stata arrestata la donna di 41 anni che questa mattina intorno alle 7, si è gettata da un'impalcatura di un palazzo a Ravenna insieme alla figlia di sei anni, morta nell'impatto. Si trova al Bufalini di Cesena, in attesa di essere operata. Il pm Stefano Stargiotti ha aperto un fascicolo per omicidio pluriaggravato e uccisione di animali, dal momento che è morto anche il cane, trascinato nel volo.



Risulta che la ravennate fosse seguita dal centro di salute mentale. La polizia sta ricostruendo la dinamica, sentendo i vicini nello stabile in via Dradi. Saranno vagliati anche i contatti avuti nelle ultime ore dalla donna, che questa mattina, prima di lanciarsi, ha lasciato un messaggio sui social, dove spiega in modo confuso quelle che sarebbero le ragioni del gesto, lancia alcune invettive contro familiari e altre persone e si riferisce anche in alcuni passaggi alle cure del centro di salute mentale.

Una vicina avrebbe udito la bambina gridare, implorandola di non farlo, prima del tragico volo. La facciata dell'edificio è cinturata da una impalcatura dei lavori del Superbonus al 110%. Il tonfo della caduta è stato udito dal palazzo di fronte. A scoprire i corpi e dare l'allarme, gli operai al lavoro nel cantiere.



Dalle prime informazioni il marito della donna sarebbe stato in casa e non si sarebbe accorto di nulla: sarebbe stato avvertito dalle Volanti della polizia, al ritrovamento dei corpi.

"Apprendo con sgomento e tanta tristezza della terribile tragedia che ha colpito questa mattina la nostra città - scrive il sindaco Michele de Pascale -. Per circostanze in via di accertamento una donna, al momento ricoverata al Bufalini, si è gettata dal nono piano con sua figlia, la quale è deceduta nell’impatto. Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari e le forze dell'ordine. Ai familiari della bimba e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze mie e di tutta la nostra comunità".



