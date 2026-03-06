EMILIA-ROMAGNA Ravenna è Capitale del mare 2026, De Pascale: "Un'opportunità per rafforzare il porto" "Un percorso che riguarda Ravenna ma che parla all’intero sistema marittimo dell’Emilia-Romagna e dell’Adriatico”, ha sottolineato il presidente di Regione

Ha battuto 54 città in corsa per il titolo, Ravenna è ufficialmente stata proclamata Capitale del Mare 2026. A Roma la cerimonia di assegnazione della carica, nell'ambito dell'iniziativa promossa dal dipartimento per le Politiche del Mare della presidenza del consiglio dei Ministri.

Al Comune vincitore è destinato un contributo di 1 milione di euro per le attività di promozione del territorio e della cultura marittima.

“Grande soddisfazione”, ha commentato a caldo il presidente della regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, “Ravenna è uno dei grandi porti italiani e uno dei principali punti di riferimento dell'economia del mare nel nostro paese”, “saremo a fianco di Ravenna perché questa occasione diventi un'altra opportunità per rafforzare ulteriormente il porto, sostenere le filiere dell'economia del mare e valorizzare il lavoro e le competenze che qui si sono sviluppate negli anni. Un percorso che riguarda Ravenna ma che parla all’intero sistema marittimo dell’Emilia-Romagna e dell’Adriatico”, ha concluso.

Il porto di Ravenna svolge un ruolo fondamentale nell’economia provinciale: è il primo porto italiano per movimentazione di materie prime agricole e fertilizzanti. Nel 2025 si è raggiunto il record storico di 28 milioni di tonnellate di merci movimentate, segnando un incremento del 10 per cento sul 2024, a conferma dei buoni risultati raggiunti grazie ad una strategia di investimenti infrastrutturali ed innovazione da parte delle autorità portuali e delle imprese.

L’economia del mare per Ravenna ha un valore di otre 900 milioni di euro, 2500 imprese ed oltre 16.000 occupati con importanti ricadute nel settore della logistica portuale avanzata, nelle biotecnologie e nella ricerca per la salvaguardia degli ecosistemi marini.

