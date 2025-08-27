Ravenna, evasione con il metodo “apri e chiudi”: sequestro da 2,5 milioni

Grazie al metodo 'apri e chiudi' di società, ha continuato a operare senza versare le imposte. Per questo motivo la guardia di Finanza della Compagnia di Faenza, nel Ravennate, ha sequestrato a un imprenditore di origine cinese attivo nel settore tessile per conto terzi, patrimoni illeciti per circa 2,5 milioni di euro in esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Ravenna.

L'indagine delle Fiamme Gialle ha consentito di individuare il collegamento tra l'imprenditore e la gestione di fatto di sette diverse ditte individuali - intestate a connazionali ritenuti prestanome - che si sono succedute nel tempo. In questo modo l'uomo avrebbe accumulato, in poco più di 10 anni, debiti tributari per circa 2,3 milioni di euro. Si tratta del cosiddetto fenomeno delle imprese 'apri e chiudi', una tipologia di frode attuata attraverso il ricorso alla ciclica cessazione di attività commerciali.

Oltre a ricostruire le modalità attraverso le quali l'imprenditore aveva di fatto continuato a dirigere in prima persona ogni impresa, gli inquirenti si sono mossi per il recupero delle imposte evase. Emblematico l'acquisto da parte di un operaio senza patente di un'Audi Q8, alla guida della quale è stato però sorpreso più volte proprio l'imprenditore. Sulla base delle risultanze, sono state sequestrate tre unità immobiliari oggetto di vendita simulata oltre all'azienda da ultimo avviata comprensiva di beni materiali, conti correnti e crediti presso terzi. Sono stati sequestrati inoltre gli ulteriori beni riconducibili all'imprenditore e alla figlia: un appartamento a Ravenna di recente acquisizione e due auto di pregio, in quanto ritenute di valore sproporzionato rispetto ai redditi dagli stessi dichiarati.







