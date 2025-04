GIORNATA STORICA Ravenna in festa per la visita di Re Carlo III d'Inghilterra e della regina Camilla Alle celebrazioni il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Giornata storica per Ravenna. Bagno di folla in onore dei sovrani britannici. Re Carlo III d'Inghilterra e la regina Camilla avvolti da un'ondata d'affetto ricambiata con calore ai tanti cittadini in attesa dietro le transenne: salutano, stringono mani, scambiano qualche parola. Davanti alla chiesa di San Francesco l'accoglienza delle autorità, tra cui il presidente della Regione, Michele De Pascale.

Gli inni nazionali, britannico e italiano, precedono la visita alla vicina Tomba di Dante dove si concedono un momento di raccoglimento dopo aver ascoltato la lettura della preghiera alla Vergine di San Bernardo, del XXXIII canto del Paradiso. Una nota sammarinese: adiacente la Tomba del Sommo Poeta fa bella mostra di sé anche lo stemma del Titano ad opera dello scalpellino scultore Aldo Volpini, datato 1953, collocato all’interno del perimetro degli Antichi Chiostri Francescani.

Quindi, i percorsi si dividono: per la Regina Camilla il museo Byron dedicato alla vita e alle opere del celebre poeta inglese; Re Carlo sceglie la magnificenza dei mosaici di San Vitale e Galla Placidia. All'uscita l'omaggio di un'opera che rappresenta l'incoronazione di Carlo e Camilla a Buckingham Palace. Al Re il compito di inserire l'ultima tessera del mosaico.

Si prosegue nella sala del Consiglio comunale con le celebrazioni dell'80° anniversario della Liberazione del Ravennate, in particolare dei comuni di Alfonsine e Fusignano, liberati, appunto dalle truppe britanniche e canadesi.

Carlo e Camilla, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla figlia Laura si affacciano dal balcone di Palazzo Merlato per salutare le tante persone accorse in Piazza del Popolo. L'ultimo tassello di una visita di Stato di quattro giorni in Italia all'insegna della diplomazia, della cultura e del sentimento.

