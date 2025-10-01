CRONACA Ravenna, maxi operazione antidroga: 9 arresti e 18 indagati Smantellato un sodalizio criminale attivo tra Emilia Romagna e Veneto: sequestrati oltre dieci chili di droga e 100mila euro in contanti

Ravenna, maxi operazione antidroga: 9 arresti e 18 indagati.

Un duro colpo al traffico di stupefacenti è stato inferto dai Carabinieri di Ravenna, che all’alba hanno dato esecuzione a un’operazione coordinata con la Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna e la Procura ravennate. Il bilancio è di nove arresti e 18 persone complessivamente indagate.

L’indagine, durata un anno, ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale composta da italiani e nordafricani, attiva nello spaccio di cocaina e hashish nelle province di Ravenna, Ferrara, Rimini e Treviso tra il 2023 e il 2024.

Il blitz è stato condotto dai militari del Comando provinciale con il supporto del 5º Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna”, delle unità cinofile antidroga di Bologna e del 13º Nucleo Elicotteri di Forlì. Sono state eseguite nove ordinanze di custodia cautelare in carcere e 17 perquisizioni.

Il bilancio dei sequestri parla di oltre dieci chili di sostanze stupefacenti, circa centomila euro in contanti e sei arresti in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Tutti i soggetti raggiunti dalle misure cautelari si trovano attualmente negli istituti penitenziari di Ravenna e Forlì.

Le forze dell’ordine sottolineano come l’operazione rappresenti un passo significativo nella lotta allo spaccio sul territorio, segnalando ancora una volta il ruolo cruciale delle indagini interforze nel contrasto alla criminalità organizzata.

