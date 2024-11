CRONACA Ravenna, minacciava di rivelare una relazione segreta: 29enne arrestata per estorsione Bloccata dai carabinieri durante lo scambio di denaro: la giovane aveva chiesto 500 euro a un ex collega per mantenere il silenzio.

Ravenna, minacciava di rivelare una relazione segreta: 29enne arrestata per estorsione.

Una 29enne di Fabriano, residente a Lugo, è stata arrestata per estorsione ai danni di un ex collega 45enne di Ravenna. Venuta a conoscenza della relazione segreta dell’uomo con una donna sposata, la giovane gli ha chiesto 500 euro in contanti per mantenere il silenzio.

Dopo aver ricevuto messaggi minatori, il 45enne ha denunciato la vicenda ai carabinieri, che hanno avviato le indagini. Venerdì sera, dopo una serie di cambi di luogo per la consegna del denaro, i due si sono incontrati in un parcheggio vicino al circolo tennis di Lugo. Appostati nei pressi, i carabinieri hanno osservato lo scambio e arrestato in flagranza la 29enne, recuperando i contanti.

Dopo l’arresto, convalidato dal Gip del Tribunale di Ravenna, alla donna è stato imposto il divieto di avvicinamento alla vittima e di dimora a Ravenna. La giovane è stata trasferita ai domiciliari presso l’abitazione di una parente.

