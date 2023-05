EMILIA-ROMAGNA Ravenna, nuova allerta rossa; il prefetto: “Prestate la massima attenzione” Punto in Prefettura in vista delle piogge su un territorio già devastato da frane e rotture arginali. Se necessario - è stato detto - si ricorrerà a nuove evacuazioni.

Ravenna, nuova allerta rossa; il prefetto: “Prestate la massima attenzione”.

In vista del peggioramento meteo - arrivato già in tarda serata e che continuerà nella giornata di oggi - in Emilia-Romagna, nel pomeriggio di ieri si è tenuto un incontro in Prefettura a Ravenna. La provincia romagnola, pesantemente colpita dalle massicce piogge di inizio maggio, è di nuovo in “allerta rossa”, quella di massimo livello. Un territorio "molto fragile e devastato da frane e rotture arginali", ha sottolineato il prefetto Castrese De Rosa.

A fare il punto della situazione, c'erano sindaci e forze dell'ordine per "un'emergenza che prosegue ormai da una settimana". Durante l'incontro è emerso che tutti gli argini sono stati sistemati, ma si tratta di opere provvisionali. Esiste cioè il timore che in alcuni punti non possano reggere una nuova piena.

L'invito alla popolazione è stato quello di prestare massima attenzione e di collaborare: in caso di rischio molto elevato, si ricorrerà di nuovo allo strumento delle evacuazioni. In quanto alle strade, alcune saranno chiuse e altre lo saranno in caso di necessità.

