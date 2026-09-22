PAGAMENTI ELETTRONICI Ravenna, offerte in chiesa anche con bancomat e carta: parte la sperimentazione Colonnine con touchpad a Santa Maria del Suffragio e Santa Maria Maggiore. Don Lorenzo Rossini: "Con i tanti turisti che girano in centro pensavamo fosse un’opzione comoda"

Ravenna, offerte in chiesa anche con bancomat e carta: parte la sperimentazione.

La moneta elettronica entra anche in chiesa. A Ravenna, nelle chiese di Santa Maria del Suffragio e Santa Maria Maggiore, sono state installate due colonnine con touchpad che consentono di fare un’offerta utilizzando bancomat o carta di credito. L’iniziativa, realizzata con il supporto della Cassa di Risparmio di Ravenna, è al momento una sperimentazione e resterà attiva almeno fino a Natale.

Il funzionamento è semplice: il fedele o il visitatore può selezionare un importo predefinito, da 1, 2 o 3 euro, oppure scegliere liberamente la cifra da donare e completare il pagamento con la carta. È inoltre possibile richiedere un Qr code per ottenere la ricevuta.

L’idea è di don Lorenzo Rossini, parroco del Centro, che aveva già sperimentato Satispay nella precedente parrocchia di San Giuseppe Operaio. "Con i tanti turisti che girano in centro – spiega a risveglioduemila.it – pensavamo fosse un’opzione comoda. Sono sempre di più le persone che hanno pochi contanti e si sta diffondendo la mentalità dei pagamenti elettronici".

Tra gli obiettivi ci sono anche la riduzione del rischio di furti e una maggiore tracciabilità delle offerte. Per ora, precisa il sacerdote, si tratta di "una prova", al termine della quale "poi vedremo il da farsi". Il servizio ha infatti un costo e potrà essere perfezionato, ad esempio introducendo la possibilità di indicare la destinazione della donazione: candele, restauri o questua.

"Sapere per cosa dona la gente renderebbe tutto più trasparente e permetterebbe anche a noi di capire come vuole aiutarci la gente. Spero ci si arrivi presto", conclude don Rossini. Nel frattempo, nelle due chiese del centro storico ravennate c’è una modalità in più per lasciare un’offerta.

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