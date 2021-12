CRONACA Ravenna: padre dà a figlia di cinque anni cocaina per errore, ora è fuori pericolo

A Ravenna, la sera della vigilia di Natale, una bimba di cinque anni ha accusato un grave malore legato a una intossicazione da una dose di cocaina del padre. È finita in un bicchiere d'acqua al posto di un farmaco. Il fatto lo rende noto la stampa locale. Il padre ha poi chiamato il 118. La bambina è stata portata prima nel pronto soccorso più vicino, poi è stata ricoverata all'ospedale Sant'Orsola di Bologna in terapia intensiva pediatrica. I medici sono riusciti a stabilizzarla e ora non è più in pericolo di vita.

Per valutare le sue condizioni generali, ci vorrà comunque del tempo. Il Pm Stefano Stargiotti ha aperto un fascicolo per lesioni colpose gravi. Sono stati ascoltati dalla Polizia alcuni vicini di casa e non hanno restituito elementi che facciano pensare a particolari problematiche domestiche di quel nucleo familiare ravennate. Il padre ha parlato di errore per il quale non si dà pace: avrebbe cioè accidentalmente versato nell'acqua la polvere della cocaina invece che quella del medicinale, un lassativo o un diuretico.

