Ravenna: sbarcati i 170 migranti della Life Support di Emergency

E' arrivata a Ravenna, come previsto, intorno alle 9.45, la nave ong Life Support di Emergency, con a bordo 170 migranti.

Ravenna si fa trovare pronta, questo è il 14esimo sbarco di migranti sulle sue coste. Da una parte gli attivisti del Comitato Romagna Welcome dell'Associazione Faenza Multietnica salutano e festeggiano il loro arrivo, al grido di "benvenuti", dall'altra ormai le procedure, sanitarie e di polizia, sono già rodate.

Sulla banchina di Fabbrica Vecchia, al porto di Marina Di Ravenna. È il suo quarto attracco qui. I migranti sono stati salvati con tre interventi diversi in acque libiche. Solo due le donne. Ma ci sono 11 bambini, 9 non accompagnati, e il più piccolo ha 6 anni. 1.470 finora i migranti arrivati in questa città.

Oggi sono per lo più persone sole, solo due le famiglie. Vengono da Siria (77) e Bangladesh (69). In parte minore da Pakistan (11), Egitto (9), Sud Sudan (1), Eritrea (1), Palestina (1) e Nigeria (1).

Prima di scendere sulla terraferma i primi controlli e operazioni sanitarie a bordo, portando acqua e vestiti puliti. A terra prefetto, polizia, 118 e croce rossa pronti per il trasferimento al centro di medicina e prevenzione (Cmp) di Ravenna, per tutti gli adempimenti sanitari e di polizia: dunque visite e identificazione.

Le loro condizioni sono buone - ci riferiscono i soccorritori -. Anche se la metà circa ha la scabbia. I nove minori non accompagnati saranno portati al centro Mattei di Bologna, mentre i restanti 161 saranno distribuiti, già nel pomeriggio nei centri di accoglienza di Lazio, Marche e Abruzzo. Macchina organizzativa, abbiamo ben rodata.

Le voci di chi ha partecipato alle operazioni e degli attivisti, nel servizio dell'inviata Maria Letizia Camparsi





