Ravenna, scoperta casa famiglia abusiva per anziani in un’abitazione privata a Sant’Alberto

Una casa famiglia per anziani era stata trasferita da Ravenna a Sant’Alberto e riaperta all’interno di un’abitazione privata, priva però di qualsiasi autorizzazione. A scoprirlo la Polizia Locale della Romagna Faentina insieme al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl, dopo una segnalazione arrivata dalla sezione ravennate dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Sul posto è intervenuto il personale dell’Unità Operativa Speciale, che ha accertato come una cittadina italiana di origine moldava, già titolare di una struttura regolare poi chiusa in centro a Ravenna, avesse trasferito gli anziani nella propria abitazione, avviando di fatto una nuova attività socio-assistenziale priva dei necessari titoli abilitativi.

Alla donna è stata comminata una sanzione amministrativa di oltre 400 euro, mentre il Suap del Comune di Ravenna ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività. Gli ospiti, risultati in buone condizioni igienico-sanitarie, sono stati affidati ai rispettivi familiari con il supporto dei Servizi Sociali comunali.







