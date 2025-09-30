TV LIVE ·
Ravenna, scoperta casa famiglia abusiva per anziani in un’abitazione privata a Sant’Alberto

La Polizia Locale, con l’Ausl, interrompe l’attività: sanzione di oltre 400 euro alla titolare. Ospiti affidati ai familiari in buone condizioni

30 set 2025
Immagine di repertorio
Una casa famiglia per anziani era stata trasferita da Ravenna a Sant’Alberto e riaperta all’interno di un’abitazione privata, priva però di qualsiasi autorizzazione. A scoprirlo la Polizia Locale della Romagna Faentina insieme al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl, dopo una segnalazione arrivata dalla sezione ravennate dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Sul posto è intervenuto il personale dell’Unità Operativa Speciale, che ha accertato come una cittadina italiana di origine moldava, già titolare di una struttura regolare poi chiusa in centro a Ravenna, avesse trasferito gli anziani nella propria abitazione, avviando di fatto una nuova attività socio-assistenziale priva dei necessari titoli abilitativi.

Alla donna è stata comminata una sanzione amministrativa di oltre 400 euro, mentre il Suap del Comune di Ravenna ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività. Gli ospiti, risultati in buone condizioni igienico-sanitarie, sono stati affidati ai rispettivi familiari con il supporto dei Servizi Sociali comunali.




