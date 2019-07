Ravenna: sequestrati 102 fucili da softair destinati a San Marino

102 fucili da softair destinati a San Marino sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Ravenna. Ne dà notizia il Corriere di Romagna sul suo sito. I funzionari del locale Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli hanno sottoposto a sequestro una spedizione di armi softair provenienti da Taiwan, dopo aver appurato che i fucili ierano muniti di una baionetta in alluminio dotata di un’acuminata punta a prisma, in grado di renderli atti ad offendere come vere e proprie armi. Per queste ragioni, i fucili softair sono stati sequestrati e l'importatore sammarinese è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna per aver introdotto armi nel territorio dello Stato senza la prevista licenza.