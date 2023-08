POLIZIA LOCALE Ravenna: si allontanò da incidente mortale, identificato

Ravenna: si allontanò da incidente mortale, identificato.

La Polizia Locale ha rintracciato il conducente dell'auto che la sera del 19 luglio scorso a Ravenna, dopo una manovra azzardata, si era allontanato da un incidente stradale in cui era morto un motociclista 62enne, Francesco Di Como. Si tratta di un 50enne residente nella città romagnola. Essenziali - si legge in una nota - si sono rivelate essere le informazioni dei testimoni e le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Sebbene nessuno avesse annotato la targa del veicolo, è stato possibile tracciare un profilo dell'auto e del suo conducente e affidare alle pattuglie le ricerche.

È stato così che, durante uno dei tanti servizi di controllo del territorio, una pattuglia dell'unità Sicurezza Urbana ha notato una Bmw station wagon che presentava le medesime caratteristiche dell'auto ricercata in quanto aveva creato turbativa al motociclista con una manovra di svolta a sinistra per accedere al distributore di viale Europa: il 62enne aveva poi invaso la corsia opposta schiantandosi contro una vettura in arrivo. Il sospettato è stato quindi accompagnato negli uffici della polizia locale mentre la sua Bmw è stata sequestrata e messa a disposizione della Procura. La Municipale ha infine ricordato che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al proprio comportamento - a prescindere dal torto o dalla ragione - tutti i veicoli coinvolti sono tenuti a fermarsi e a prestare assistenza agli eventuali feriti.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: