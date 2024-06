Ravenna: si fingono sordomuti per truffare i passanti, scoperti dalla Polizia Locale

La Polizia Locale di Ravenna, durante alcuni controlli vicino a un supermercato di Via Romea Sud, ha sorpreso due cittadini romeni intenti a chiedere donazioni ai passanti per inesistenti associazioni di volontariato. I soggetti, subito fermati dagli agenti, si fingevano sordomuti ed avevano già raccolto circa 70 euro. Per rendere tutto più credibile, venivano utilizzati anche dei registri appositamente taroccati su cui facevano firmare i malcapitati Finora incensurati, sono stati entrambi deferiti per truffa e accattonaggio molesto.

