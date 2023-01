Ravenna si prepara ad accogliere i 113 migranti: definiti gli aspetti organizzativi

È tutto pronto a Ravenna per l'arrivo, previsto per le 13 di sabato al porto, della nave Ocean Viking con 113 migranti a bordo. La Prefettura a Ravenna, in riunione, ha definito tutti gli aspetti organizzativi.



Tra le altre cose, sono stati chiariti gli aspetti logistici legati all'accoglienza dei 113 tra cui i 35 minori non accompagnati (non 34, come invece era emerso in prima battuta). Di questi, 6 saranno gestiti dal Comune di Ravenna nella rete Sai (sistema accoglienza integrazione) e uno dai servizi sociali dell'Unione Bassa Romagna. Gli altri saranno affidati al centro 'Il Villaggio del Fanciullo' per 30 giorni in attesa che la rete Sai possa farsene carico.



Oggi saranno predisposti tutti gli allestimenti dentro al terminal crociere di Porto Corsini per lo screening sanitario e gli adempimenti di polizia. Saranno circa 100 le unità delle forze di polizia impegnate oltre ai vigili del fuoco, presenti con loro attrezzature, e ai vigili urbani. La struttura sarà dotata di bagni chimici e sarà riscaldata. Infine i migranti saranno distribuiti sulla base del riparto provinciale in Emilia-Romagna mentre Ravenna si farà carico anche dei minori non accompagnati oltre alla quota di riparto.