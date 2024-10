Ravenna: un morto e due feriti gravi in un incidente sull'Adriatica

Un morto e due feriti in gravi condizioni. È il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di domenica sulla Statale 16 'Adriatica' alle porte di Ravenna tra le frazioni di Fosso Ghiaia e Classe. È qui che, per cause ancora al vaglio della polizia Stradale, poco prima delle 13.50 due auto si sono scontrate frontalmente forse a causa di una invasione di corsia. In una vettura viaggiavano marito di 76 anni e moglie di 73: lui è morto sul colpo e lei è stata portata in ospedale a Ravenna. Sulla seconda c'era un 49enne, trasportato in ospedale a Cesena. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i tecnici Anas e la polizia locale per il traffico.