CRONACA Ravenna: violenza sessuale su studentessa, arrestato professore L'uomo, che si trova ai domiciliari, ha ricondotto l'accaduto a fraintendimenti. L'istituto superiore ha offerto la propria collaborazione agli inquirenti

Ravenna: violenza sessuale su studentessa, arrestato professore.

Un professore di oltre 50 anni, di un istituto superiore di Ravenna, è stato arrestato, e si trova ai domiciliari, con l'accusa di avere abusato di una studentessa minorenne che frequenta la stessa scuola. L'uomo, riporta il Resto del Carlino, è stato raggiunto da ordinanza cautelare emessa dal Gip Andrea Galanti su richiesta del Pm Stefano Stargiotti.

La vicenda, secondo quanto ricostruito dalla polizia, si è sviluppata a fine 2023 quando l'uomo avrebbe iniziato a rivolgerle complimenti, battute, messaggi e qualche regalo. In altre occasioni ci sarebbero inoltre state molestie sessuali; è infatti accusato di violenza sessuale aggravata.

La ragazza alla fine aveva deciso di confidarsi con la madre per spiegarle come mai non volesse più andare a scuola. A quel punto l'apposita sezione della squadra Mobile ha raccolto gli elementi alla base della misura restrittiva.

Nell'interrogatorio di garanzia, con spontanee dichiarazioni l'insegnante ha ricondotto l'accaduto a fraintendimenti chiedendo una misura meno afflittiva. L'istituto, ignaro di tutto fino alla notifica dei domiciliari, ha offerto la propria collaborazione agli inquirenti per fare luce su ogni aspetto.

