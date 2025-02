Razzismo, solidarietà dal sindaco Sacchetti che chiede provvedimenti concreti

Il sindaco di Santarcangelo interviene con fermezza sull'episodio di razzismo avvenuto alla palestra Carim, dove una giovane atleta è stata insultata con un’espressione offensiva durante una partita. "Esprimo la mia totale solidarietà alla ragazza vittima di questo vergognoso attacco – dichiara il primo cittadino –. Questo episodio mi provoca fortissimo sdegno e, soprattutto, mi interroga sulla deriva della nostra società e sul ruolo che istituzioni e famiglie devono assumere per contrastare il razzismo".

Il sindaco sottolinea come il Comune sia da sempre impegnato in progetti di educazione al rispetto e all’inclusione, ma evidenzia anche la crescente necessità di sensibilizzare gli adulti, oltre che i più giovani. "Sempre più spesso gli spalti degli eventi sportivi si trasformano in luoghi di insulti e offese gratuite, e in alcuni casi di risse. Dobbiamo fermare questa spirale prima che diventi incontrollabile".

A tal proposito, il primo cittadino lancia una proposta concreta: "Mi piacerebbe che il giudice sportivo non omologasse il risultato della gara e disponesse la ripetizione della partita. Sarebbe un segnale forte per affermare che episodi di razzismo non possono e non devono passare sotto silenzio".

Infine, il sindaco auspica un gesto simbolico di riconciliazione tra la ragazza insultata e l’avversaria, figlia della donna responsabile dell'offesa: "Non è giusto che le colpe dei genitori ricadano sui figli. Sarebbe bello se le due giovani si incontrassero e si abbracciassero, insegnando agli adulti il vero significato di rispetto e inclusione".