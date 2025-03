Re Carlo e la regina Camila parleranno al Parlamento italiano

I reali di Inghilterra

In attesa della relazione semestrale al Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr, la prossima settimana, a Palazzo Chigi il ministro Foti ha presieduto la cabina di regia per fare il punto sul lavoro del secondo semestre 2024. L'Italia ha ricevuto gli 11 miliardi di euro della quinta rata, gli 8,7 della sesta, ed ha chiesto il pagamento della settima rata, pari a 18,3 miliardi di euro. Per Giorgia Meloni, che in un video autoprodotto ha celebrato la longevità del suo governo, che lo porta ad essere il quinto per durata nella storia della Repubblica, si tratta di un “primato europeo dell'Italia nella realizzazione del Pnrr”. Qualche dubbio dall'opposizione, visto che dalla Corte dei Conti traspare l'intenzione del governo di chiedere una proroga del termine del piano al 2027.

E mentre il ministro dell'Istruzione Valditara annuncia un provvedimento per cui sarà arrestato, se colto in flagranza, chiunque aggredisca docenti, personale Ata e presidi, si contano infatti già 40 episodi di aggressioni in questo anno scolastico, è ufficiale che il 9 aprile prossimo si terrà in Aula a Montecitorio la cerimonia per la visita in Italia di re Carlo III con la regina Camilla innanzi alle Camere riunite, la prima in assoluto alla presenza dei reali inglesi. Re Carlo parlerà subito dopo i presidenti Fontana e La Russa. Era prevista anche una udienza da Papa Francesco, ma date le condizioni del pontefice, è stata annullata.

Nel video l'intervista a Alessandro Alfieri, senatore Partito Democratico